Espanha x Costa Rica pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Espanha estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (23), às 13h (horário de Brasília), contra a Costa Rica, pela 1ª rodada do Grupo E. O duelo acontece no Al-Thumama Stadium, em Doha (QA).

O time de Luis Enrique chega entre as favoritas para conquistar a Copa do Mundo com uma equipe composta por jovens atletas: Gavi, Pedri, Ferran Torres e Ansu Fati devem compor a escalação principal dos espanhóis contra os costarriquenhos.

Do lado da Costa Rica, a equipe de Luis Fernando Suárez tem nomes conhecidos, que devem disputar o último Mundial: Keylor Navas e Campbell estão entre as principais estrelas do time da América do Norte.

O duelo será o quarto entre as equipes na história. Anteriormente, Espanha e Costa Rica haviam se enfrentando em amistosos internacionais, com duas vitórias espanholas e um empate.

Onde assistir

A partida será transmitida na Rede Globo, no SporTV, na Twitch TV e no FIFA+.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Laporte e Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets e Pedri; Ferran Torres, Morata e Ansu Fati. Técnico: Luis Enrique.

Costa Rica: Navas; Carlos Martínez, Juan Pablo Vargas, Calvo, Óscar Duarte e Oviedo; Campbell, Tejeda, Celso Borges e Bennette; Contreras. Técnico: Luis Fernando Suárez.

Espanha x Costa Rica | Ficha Técnica

Local: Al-Thumama Stadium, em Doha (QA)

Data: 23/11/2022 (quarta-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (EAU)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil