Piqué não teria se envolvido com mãe do jogador Pablo Gavi, afirma jornal espanhol

A suposta traição do jogador Gerard Piqué, que teria motivado o provável fim do relacionamento com a cantora Shakira, não teria acontecido com a mãe de Pablo Gavi, também atleta do Barcelona. Segundo colunistas do jornal El Periódico, a informação ventilada nas redes sociais é falsa e o zagueiro teria se envolvido, de fato, com uma mulher mais jovem e loira.

Nos últimos dias, a informação sobre a separação foi divulgada fortemente pela imprensa espanhola, encaminhada pelo relato inicial do El Periódico. O material do jornal apontou que Piqué teria sido pego por Shakira na cama com outra mulher.

Enquanto isso, na quinta-feira (2), os boatos sobre o envolvimento dele com a mãe do jogador Pablo Gavi, de 17 anos, circularam em diversos perfis nas redes sociais. Apesar disso, o El Periódico descartou qualquer posssibilidade de envolvimento entre os dois.

"A mulher que poderia ter colocado Piqué e Shakira à beira do rompimento é uma jovem loira de 20 anos. Ela está estudando e trabalha como organizadora de eventos", diz a reportagem assinada pelas colunistas Lorena Vázquez e Laura Fa, as Mamarazzis.

Sem pronunciamento

Até o momento, nem Shakira ou Piqué se pronunciaram sobre os rumores citados. Nas redes sociais, a última publicação dois dois juntos foi feita em março deste ano, sem nenhum sinal recente de qualquer crise entre os dois.

Ainda conforme informações do El Periódico, Piqué teria saído de casa e retornado ao apartamento que vivia como solteiro, mantendo um estilo completamente "de festa" desde a separação.

Além disso, ele estaria retornando sempre tarde para casa, festejando com os colegas de clube, especialmente Riqui Puig, jovem atleta do Barcelona, o que teria desagradado Shakira ainda mais.