Shakira e Piqué divergem sobre guarda dos filhos e cantora quer deixar Espanha, diz jornal

Após oficializarem o fim da união, Shakira e Gerard Piqué enfrentam um processo de separação em que discordam sobre como será feita a divisão da guarda dos filhos do antigo casal, Milan e Sasha, de 9 e 7 anos, respectivamente. Enquanto a cantora quer deixar a Espanha, o jogador insiste para que as crianças permaneçam no país europeu.

Ao longo dos 12 anos juntos, os dois adquiriram milhões de dólares, no entanto, a partilha de bens não parece ser um problema, já, que segundo o jornal espanhol El economista, os advogados deles estão cuidando de tudo e um não tem interesse no dinheiro do outro.

Na verdade, o atual ponto de divergência entre Shakira e Piqué é a guarda dos filhos. Segundo a publicação, a artista colombiana não possui amigos no país natal do ex-companheiro e ficava rodeada apenas da família dele, o que a motiva a deixar Barcelona.

Além disso, há anos o governo espanhol processa a cantora por supostamente sonegar impostos. Estima-se que ela tenha que pagar US$ 16,4 bilhões, porque teria fingido não morar na Catalunha, entre 2012 e 2014.

Apesar de seguir fazendo diversos shows em todo o mundo, a maioria dos trabalhos e aparições de TV de Shakira acontecem nos Estados Unidos, onde já foi jurada do The Voice USA e está prestes a estrear um novo programa, o Dancing With Myself, pela emissora norte-americana NBC.

No entanto, a ideia de ficar longe dos filhos não agrada o zagueiro do Barcelona, conforme fontes ouvidas pelo jornal espanhol. O craque acredita que a atitude poderia prejudicar as crianças, que nasceram na Espanha.

Milan e Sasha estudam em um colégio bilíngue, focado na educação norte-americana, e poderiam ficar longe dos amigos. Ainda segundo a publicação, Piqué não estaria disposto a ceder e ficar longe dos filhos.

