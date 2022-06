Filha de Harry e Meghan Markle tem nova foto divulgada em aniversário de 1 ano

A filha do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana, teve uma nova foto divulgada nesta segunda-feira (6). Segundo o g1, o aniversário de um ano dela foi comemorado no Frogmore Cottage, mansão localizada nos arredores do castelo de Windsor, na Inglaterra.

Legenda: Uma das fotos ainda mostra Meghan segurando a filha Foto: Reprodução/Instagram/Misan Harriman

A pequena foi fotografada por um amigo da família, Misan Harriman, no último sábado (4), utilizando um vestido azul e um laço na cabeça.

Nascimento fora do Reino Unido

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu em solo estadunidense, em Santa Barbara, na Califórnia. A pequena é a única bisneta da rainha Elizabeth II a nascer fora da fronteira do Reino Unido.

O nome da herdeira foi escolhido em homenagem ao apelido da família real para a rainha Elizabeth II e o segundo nome, Diana, faz honras à princesa de Gales.

Ela é a décima primeira bisneta da rainha e a oitava na linha de sucessão ao trono.