Lilibet, filha do príncipe Harry e Meghan Markle, completa 1 ano; veja detalhes da festa

A filha caçula do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, completou 1 ano nesse sábado (4). O aniversário da pequena foi celebrado durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II.

A festa, realizada em homenagem aos 70 anos de reinado da rainha, tem acontecido desde o dia 2 de junho com shows, missa e outras programações públicas.

Já o aniversário de Lilibet foi comemorado em uma festinha particular nas dependências de Frogmore Cottage, mansão localizada no Castelo de Windsor, com bolo feito por Meghan, de acordo com a imprensa britância.

No primeiro aniversário do primogênito Archie, que hoje tem 3 anos, Meghan também foi a responsável pelo bolo de aniversário.

A festividade contou com a partipação da rainha, além do avô paterno, príncipe Charles, e a esposa Camilla Parker. Porém, o príncipe William e Kate Middleton não puderam comparecer pois estavam em uma visita oficial ao Castelo de Cardiff, no País de Gales.

Nascimento fora do Reino Unido

Lilibet nasceu em solo norte-americano, em Santa Barbara, na Califórnia. A pequena é a única bisneta da rainha Elizabeth a nascer fora da fronteira do Reino Unido.

O nome da herdeira foi escolhido em homenagem ao apelido da família real para a rainha Elizabeth e o segundo nome, Diana, faz honras à princesa de Gales.

Ela é a décima primeira bisneta da rainha e a oitava na linha de sucessão ao trono.