Shakira e Piqué se encontram em escritório de advocacia para tratar de assuntos pós-separação

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué foram vistos num escritório de advocacia, em Barcelona, nesta sexta-feira (16), para tratar de assuntos pós-separação. O encontro foi noticiado pelo colunista Andrés Guerra, do jornal La Vanguardia.

De acordo com o colunista, o ex-casal não consegue chegar a um acordo sobre questões como a guarda dos filhos, Milan, 9, e Sasha, 7, e a divisão de bens. Além disso, ambos querem mudar de endereço para evitar o assédio da imprensa.

Também foi informado pelo periódico estrangeiro que Piqué estava com cara de "poucos amigos" no encontro, enquanto que Shakira teria sorrido para os fãs e falado com eles. Nenhum dos dois deu declarações aos repórteres que estavam de plantão.

Término

Shakira e Piqué se conheceram em 2010 e ficaram juntos por 12 anos, mas nunca se casaram. Os dois terminaram o relacionamento em junho deste ano, após suspeitas de traição por parte do jogador.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem estar dos nossos filhos, que são nossa prioridade máxima, pedimos respeito à privacidade. Obrigada pela compreensão”, comunicaram, à época.