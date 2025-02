Fora da TV há 4 anos e com nova profissão: veja por onde anda a atriz que fez a professora Mariquinha em ‘Cabocla’

Nascida em 1975, em Florianópolis, Carolina Kasting está no ar mais uma vez como a professora Mariquinha, na nova reprise de “Cabocla”, de 2004, na Globo. A atriz, porém, não dá vida a novos papeis há quatro anos, desde que finalizou “Salve-se quem puder”, em 2020. Hoje, ela se dedica a múltiplas linguagens artísticas e participa de mostras coletivas e individuais.

No folhetim, que está em exibição nas tardes da emissora, Carolina Kasting interpreta a filha de Justino (Mauro Mendonça), que estudou em Vitória e se formou professora. Na trama, ela dá aulas na única escola rural da região e é apaixonada por Tobias (Malvino Salvador).

Em um vídeo publicado no Instagram em setembro de 2024, a atriz falou sobre a obra de Benedito Ruy Barbosa e disse que a personagem, até hoje, lhe traz “recordações tão fortes e tão bonitas”. A principal lembrança afetiva desse trabalho, diz Carolina, foi a gravidez da filha Cora, nos últimos três meses de gravação.

“Eu passei os três últimos meses sentindo os enjoos, sentindo as metamorfoses no meu corpo, e vivendo a Mariquinha. (...) Foi simplesmente uma novela perfeita”, recorda.

Em entrevista concedida ao jornal Extra, em outubro de 2024, Carolina disse estar disponível para novos trabalhos em novelas. “Não é uma cobrança, mas o público expressa seu desejo, e muito, de me ver na telinha fazendo uma nova personagem. Tenho pessoas fieis, que me acompanham há tempos, de todas as faixas etárias, há quem me veja desde criança. Afinal, tenho quase cinquenta anos e me sinto cada vez melhor”, afirmou.

A multiartista é casada com o designer Maurício Grecco, com quem tem dois filhos — Cora e Tom — e ele é pai de Rafael, de um relacionamento anterior.

Kasting ainda é irmã outra famosa entre os “noveleiros”, a também atriz Rejane Arruda, 53, que esteve no elenco de tramas como “Cristal” e “Jamais Te Esquecerei”, do SBT, “Essas Mulheres”, da Record, e “O Cravo e a Rosa”, da Globo.

Diretora, dramaturga e pesquisadora, Rejane mora no Espírito Santo e é referência na cena cultural e audiovisual voltada para pessoas com deficiência. A atriz está à frente de grupos como Escola de Fotógrafos Cegos, Orquestra Brasileira de Cantores Cegos e Nada Me Falta.

Dedicação à arte

Carolina Kasting estreou na TV aos 21 anos, quando interpretou a jovem Valentina em “Anjo de mim”, de 1996. Desde então, foram mais de 20 personagens. Ela atuou, por exemplo, em “Hilda Furacão” (1998), “Terra Nostra” (1999), “Coração de Estudante” (1999), “Mulheres Apaixonadas” (2003), “O Astro” (2011) e “Além do Tempo” (2015).

Hoje com 49 anos, dedicada principalmente às artes plásticas, ela realiza pesquisa em performance, fotografia, vídeo e pintura gestual. Com formação em dança, artes cênicas e fotografia, ela estudou na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de Janeiro, e tem artistas feministas como referência.

“Sua produção alcança múltiplos meios como desenho, pintura, monotipia, escultura, arte têxtil e instalação. Aborda a dialética entre plano e volumétrico, trazendo conceitos da pintura tradicional para a imagem digital estática e em movimento. Utiliza objetos descartados nas suas obras e a escrita autonarrativa em seus poemas”, informa ela, no site em que expõe o trabalho artístico.

No Instagram, Carolina compartilha a produção artística. Ela tem, inclusive, um perfil voltado para o trabalho em que publica poemas, vídeos e fotografias.

