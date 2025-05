Virgínia viraliza ao cantar música sobre ‘tigrinho’ dias após depor na CPI das Bets

Virgínia Fonseca está em Maceió (AL) e apareceu nos stories do influenciador Carlinhos Maia cantando e dançando a música “Com dinheiro do tigrin”, do rapper Oruam. O vídeo foi gravado e postado na noite deste sábado (17), quatro dias depois a empresária e influenciadora depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os jogos de aposta online, as Bets, no Senado Federal.

No vídeo, é Zé Felipe (marido de Virginia e filho do cantor Leonardo), quem está puxando a música com o microfone na mão. Ele participou da gravação com Oruam. Virginia foi convocada na CPI das Bets para dar depoimento sobre seu envolvimento na promoção de sites de apostas esportivas online.

Legenda: Virginia Fonseca dançando música do rapper Ouruam, cantada pelo marido Zé Felipe, em stories do influencer Carlinhos Maia Foto: Reprodução/ Instagram

Virginia depõe em CPI

Realizada pelo Senado Federal, a convocação de Virginia é parte das investigações sobre a divulgação irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais. A prática é considerada problemática, pois muitos dos seguidores são menores de idade ou pessoas vulneráveis a problemas com jogos.

A convocação foi pedida pela senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets. Conforme Soraya, a presença de Virgínia era importante, pois ela é uma das principais responsáveis pela divulgação de empresas de apostas online na internet. Somando os perfis nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube, ela conta com mais de 100 milhões de seguidores.

"Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades. Dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas online", disse a senadora.

