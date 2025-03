Tadeu Schmidt anuncia a 'Vitrine do Seu Fifi' no BBB 25; entenda a dinâmica

O apresentador do Big Brother Brasil 25, Tadeu Schmidt, anunciou, nesta terça-feira (11), uma nova dinâmica no programa. Na próxima quinta (13), após votação do público, uma pessoa da casa será levada para passar o dia em uma "vitrine" em um shopping do Rio de Janeiro.

A vitrine será comandada pelo RoBBB Seu Fifi, o robô "fofoqueiro" da edição. "Alguém vai deixar a casa na quinta-feira e vai passar um tempo nessa vitrine. Só passando tempo, ouvindo as fofocas que vocês quiserem contar", explicou Tadeu.

O jogador que será levado para a dinâmica será escolhido por uma votação que já está aberta no site ou app do gshow.

"Essa pessoa vai ter o privilégio de ter contato com o mundo aqui fora. Isso significa que você vai poder ir até o shopping e contar o que você quiser. Igualzinho ao Seu Fifi!", comentou o apresentador do reality.

Pessoas de todo o Brasil poderão mandar recados para o morador da “casa da exposição”. Em determinados momentos de sua estadia, o participante receberá um tablet contendo algumas das mensagens enviadas pelo público por meio da hashtag #fifibbb25 nas redes sociais.

O jogador que for para a "Vitrine do Seu Fifi" voltará imune para a casa. Nesta quinta (12), a votação será encerrada e o resultado divulgado, ao vivo, no programa.

RoBBB Seu Fifi

O RoBBB Seu Fifi foi apresentado aos participantes do BBB 25 no último 3 de março, quando seis jogadores mais votados pelo público puderam ouvir duas fofocas que outras pessoas da casa fizeram sobre eles. Foram escolhidos: Vitória Strada, Diego Hypólito, Renata, Eva, Aline e Guilherme.

Durante o 'Sincerão' daquele dia, os brothers e as sisters descobriram a identidade dos autores de cada frase.

