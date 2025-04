CEO do Discord deixa o cargo e será substituído por Humam Sakhnini

O Discord anunciou uma mudança na liderança da empresa. Jason Citron, cofundador da plataforma, deixou o cargo de CEO e será substituído por Humam Sakhnini, ex-executivo da Activision. A transição ocorre em um momento estratégico, enquanto a companhia avalia abrir o capital ainda em 2025.

Sakhnini tem mais de 15 anos de experiência na indústria de jogos e foi vice-presidente da Activision, onde participou de processos como a aquisição da empresa pela Microsoft, concluída em 2023 por US$ 69 bilhões.

Veja também Tecnologia XP informa vazamento de dados de clientes de todo o Brasil

Segundo comunicado oficial, Citron atuará como conselheiro de Sakhnini. Em entrevista ao site VentureBeat, ele afirmou que está mais alinhado ao estágio inicial de criação e que a chegada de Sakhnini representa um novo ciclo voltado à expansão da empresa.

Origem e crescimento do Discord

Fundado em 2015 por Citron e Stanislav Vishnevskiy, o Discord surgiu como uma ferramenta de comunicação voltada para jogadores. Durante a pandemia, a plataforma ganhou popularidade e hoje ultrapassa 200 milhões de usuários. Em 2021, chegou a ser avaliado em US$ 15 bilhões por investidores privados.

A empresa também esteve próxima de um acordo de aquisição pela Microsoft, avaliado em cerca de US$ 10 bilhões, mas a negociação não avançou.

A principal receita do Discord vem de assinaturas pagas, mas a plataforma também passou a gerar renda com publicidade e microtransações. Nos últimos anos, a segurança da plataforma entrou em debate, especialmente após Citron prestar depoimento no Congresso dos EUA sobre proteção infantil online.

Recentemente, o aplicativo foi citado em uma investigação no Brasil. Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio durante a Páscoa, acusadas de planejar o assassinato de um homem em situação de rua, com transmissão ao vivo via Discord. Segundo as autoridades, os suspeitos estariam envolvidos em ataques de ódio direcionados a grupos vulneráveis.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.