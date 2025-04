XP informa vazamento de dados de clientes de todo o Brasil

Clientes da XP foram informados por e-mail, nesta quinta-feira (24), que uma base de dados hospedada em um fornecedor externo do grupo teve acesso não autorizado à base de clientes da instituição financeira, mas que os saldos deles não teriam sido afetados. Informações são do Valor Econômico.

Conforme o comunicado, não foi registrada nenhuma operação financeira. A empresa também garantiu que nenhuma informação como senha, assinatura eletrônica, biometria, CPF ou documento de identidade foi acessada pelos golpistas. No entanto, dados como números de conta, saldo e limite de crédito foram expostos.

"Imediatamente efetivamos o bloqueio deste acesso. Sua conta e seus investimentos estão em total segurança, pois nenhum sistema da XP foi acessado", disse a XP no e-mail encaminhado aos clientes. Foi informado, ainda, que não havia a necessidade de alteração de senhas.

Quais dados foram acessados?

Entre as informações acessadas sem autorização, estão dados cadastrais, como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade, além de dados sobre os produtos financeiros contratados, como, por exemplo, se o cliente possui ou não cartão de crédito e débito, seguro, consórcio e outros.

Ao Valor, a empresa reforçou que o vazamento não conteve informações detalhadas, como senhas, assinaturas eletrônicas e credenciais de acesso. "Nenhuma conta de cliente, seus recursos ou sistema interno da XP foram comprometidos", disse.

"Imediatamente, tão logo tomou conhecimento do acesso indevido, a XP adotou todas as medidas adicionais de segurança para solucionar o incidente, com o consequente bloqueio e atuação na prevenção a fraudes", completou a empresa.