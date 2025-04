Maior cabo submarino do mundo pode chegar a Fortaleza com investimentos da Meta

Um projeto multibilionário da Meta, gigante norte-americana dona do Instagram, WhatsApp e Facebook, pode render investimentos para Fortaleza. A empresa vai instalar 50 mil quilômetros em cabos submarinos passando por cinco continentes e um dos locais escolhidos pode ser a capital cearense.

A projeto foi batizado de 'Waterworth' (vale de água em inglês) e é considerada a iniciativa mais ambiciosa da Meta até o momento. A empresa destaca que esse será o cabo submarino mais longo do mundo, maior que a circunferência da Terra.

O objetivo é melhorar a conectividade em regiões importantes para a empresa, como Brasil, Estados Unidos, Índia e África do Sul. Os cabos submarinos são parte essencial da infraestrutura global de telecomunicações, responsáveis pelo transporte de bilhões de dados e informações diariamente.

“O Projeto Waterworth viabilizará maior cooperação econômica, além de facilitar a inclusão digital e abrir oportunidades para o desenvolvimento tecnológico nessas localidades”, afirmou a Meta em comunicado.

Um mapa que mostra por onde o cabo Waterworth irá passar mostra que o Nordeste foi a região escolhida no Brasil.

Legenda: Cabo submarino da Meta deve ter extensão maior que a da Terra e passar por cinco países Foto: Divulgação/Meta

Com um hub de cabos submarinos entre os maiores do mundo, Fortaleza é a candidata natural para receber a nova infraestrutura da dona do Instagram. É o que destaca Rodrigo Porto, professor de Telecomunicações da Universidade Federal do Ceará (UFC).





Fortaleza tem atualmente 16 cabos submarinos, segundo a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), compondo uma das principais portas de entrada para dados do Brasil e do mundo. Entre as empresas que detêm parte da infraestrutura estão Angola Cables, Google, América Móvil (Claro), Ellalink e China Unicom.

A cidade também se destaca pela localização geográfica. “É uma posição estratégica entre América do Norte, África e Europa. Então é um excelente ponto de aterramento desses cabos. Podem ser distribuídas derivações para outras cidades, como São Paulo, e Argentina”, avalia Rodrigo Porto.

O especialista aponta que a logística da Capital se torna ainda mais favorável devido ao ecossistema crescente de data centers — há empreendimentos de armazenamento e processamento de dados em expansão e construção.

Francisco Barbosa, presidente da Etice, informou que o órgão não recebeu informações oficiais da Meta sobre a instalação de um novo cabo submarino no Ceará. Ele ressalta que o Governo do Ceará tem 'total interesse' nesse tipo de investimento.

“É um estado que vem se preparando cada vez mais para ser um estado digital. A Meta será recebida de portas abertas, como qualquer empresa que chegue ao estado querendo investir nessa área. Criaremos no Ceará justamente esse ponto de referência, mais próximo da África, da Europa, dos Estados Unidos”, aponta.

BOOM DA TRANSMISSÃO DE DADOS NO BRASIL

A chegada da cabo Waterworth ao Brasil deve ter impactos importantes na conectividade dos brasileiros. A infraestrutura deve aumentar a capacidade de transmissão de dados e reduzir o tempo de resposta da rede, explica Frederico Trindade, gerente de Educação Continuada e Consultoria do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel).

“Isso será crucial para aplicações que exigem alta performance, como inteligência artificial, realidade aumentada, automação industrial, games e outros”, aponta.

Ele destaca que Fortaleza se sobressai na localização e na infraestrutura já implantada. Com a nova estrutura, será viabilizada a criação de novos ecossistemas em inteligência artificial e computação em nuvem, atraindo novos investimentos para o setor, segundo o especialista.

A chegada do cabo submarino deve melhorar a confiabilidade nos serviços da empresa, reitera Rodrigo Porto. O Brasil tem o segundo maior número de usuários do WhatsApp e o terceiro do Instagram.

A Meta detêm três entre os dez aplicados mais baixados pelos brasileiros em 2024: Instagram (o mais baixado), WhatsApp (sexto lugar) e o mais recente Threads (décimo lugar). O Facebook aparece em 13º lugar no ranking, segundo dados da AppMagic.

“É importante também para a inteligência artificial, que exige um aumento do tráfego de dados e pode se beneficiar do aumento de largura de banda e da menor latência. As perspectivas são muito promissoras”, complementa.

MAIOR CABO SUBMARINO DO MUNDO

A empresa comandada por Mark Zuckerberg não divulgou qual será o investimento total do projeto Waterworth e quando as obras serão finalizadas.

Segundo a Meta, o projeto será desenvolvido a longo prazo com a abertura de três novos corredores oceânicos de conectividade de alta velocidade.

O uso da maior capacidade possível de tecnologia é necessário para impulsionar a inteligência artificial em todo o mundo.

A empresa ressalta que os projetos de cabos submarinos são a espinha dorsal da infraestrutura digital global. A Meta desenvolveu mais de vinte cabos nos últimos anos.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Meta ainda não notificou formalmente o desejo de instalar cabo no Brasil. A instalação física dos cabos não precisa permissão da agência, mas o transporte de dados por meio da infraestrutura necessidade da outorga.

Outros órgãos regulam a implantação dos cabos, como Marinha, Ibama e Secretaria do Patrimônio da União (SPU).