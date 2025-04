Primeiro vídeo publicado no YouTube completa 20 anos; assista

Há exatos 20 anos, nascia a maior e uma das principais plataformas de vídeos do mundo, o YouTube. O ‘evento’ que marcou o início das publicações foi um material curto, de apenas 19 segundos, feito por um de seus fundadores, o alemão Jawed Karim.

Intitulado “Me at the Zoo”, o vídeo, publicado sem edição em 24 de abril de 2005, é simplesmente uma descrição dos elefantes que aparecem ao fundo de Karim. Ao todo, são mais de 356 milhões de views, e segue sendo a única postagem do canal, que soma 5,36 milhões de inscritos.

“Certo, então estamos aqui em frente aos elefantes. O legal desses caras é que eles têm trombas muito, muito, muito compridas. E basicamente é isso que tenho para dizer”, ele fala no vídeo, gravado em um zoológico em San Diego, nos Estados Unidos.

Veja o primeiro vídeo publicado no YouTube:

O material é dividido em três capítulos: 00:00 Intro, 00:05 The cool thing, 00:17 End. Já na área de comentários, foi fixado por Jawed, uma mensagem em comemoração aos 20 anos do YouTube: “Estamos muito honrados que o primeiro vídeo do YouTube tenha sido filmado aqui!”.

Começo do YouTube

Criado em 2005 por Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, três ex-funcionários da empresa americana de pagamentos PayPal, o YouTube partiu da ideia dos três, de criar uma plataforma em que as pessoas pudessem compartilhar seus vídeos caseiros com outras pessoas.

O nome junta “you” (você, em português) e “tube” (ou tubo, uma gíria usada para as televisões na época). Pouco mais de um ano depois, em novembro de 2006, o YouTube foi vendido para o Google por cerca de U$ 1,65 bilhão em ações.