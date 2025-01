Participante do Big Brother argentino é expulsa por não jogar, reclamar da produção e sentir falta da família

Keila Sosa, participante do Big Brother argentino, foi expulsa do programa por não jogar, reclamar da produção e ficar com saudades da família. A atração estava no ar há apenas um mês, quando ela recebeu a notícia por meio de um discurso feito pelo “big boss” do reality show.

“Quando entrou na minha casa sabia onde estava entrando, o desafio a que estava exposto, as dificuldades inerentes a este jogo e as inúmeras experiências que estava determinado a enfrentar. Ninguém disse que seria uma tarefa simples, mas todos compreenderam que, apesar dos problemas que poderão enfrentar, é uma experiência única, irrepetível, que merece ser vivida”, disse a voz.

O "big boss" ainda reforçou que os participantes foram escolhidos para o programa com gratidão e alegria. “Dói-me que nem todos tenham compreendido o significado desta aventura, o esforço que implica, ou que em algum momento tenham questionado a transparência do concurso”.

“Keila, já conversamos há poucos dias sobre suas repetidas reclamações em relação a mais de um assunto que espero que tenha sido esclarecido. Você me disse que está ciente dessa situação, que sabe que dorme mais do que gostaria, que não se sente confortável com a estadia, com reclamações e sem reclamações, com dúvidas ou sem dúvidas, o jogo é feito para você”, continuou.

Por fim, a voz pediu para Keila deixar a casa. “Só vejo em você angústia e vontade de não estar mais na casa. Portanto, Keila, quero que você se despeça rapidamente de seus companheiros neste exato momento e siga em direção à porta para sair da casa”.

O Gran Hermano começou em 2 de dezembro e está na 12ª temporada. O programa começou com 24 pessoas, mas cinco já foram eliminados e Keila expulsa.