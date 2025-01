Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de janeiro

Hoje, nos despedimos da Lua Nova, encerrando um ciclo de plantio e preparação. A Lua segue em Peixes, trazendo um convite para desacelerar e se conectar com o que pede alma e coração. No entanto, a quadratura com Mercúrio alerta para possíveis falhas na comunicação – o dia pode parecer enevoado, e mal-entendidos podem surgir facilmente. Evite dramatizar ou cair em armadilhas emocionais.



Por outro lado, o trígono entre Lua e Marte injeta uma dose de coragem e motivação, enquanto o sextil com Urano traz uma abertura para novas possibilidades e insights inesperados. Este é um bom momento para refletir sobre seus próximos passos e ajustar rotas. O Nodo Norte, ativado hoje, convida a uma redefinição dos caminhos, como se o universo sussurrasse: "Está na hora de alinhar-se ao seu propósito."

Signo de Capricórnio hoje

A comunicação exige cautela. Mensagens podem ser mal interpretadas, então seja objetivo e evite conversas delicadas. Aproveite o dia para colocar as ideias em ordem e planejar a semana. O sextil Lua-Urano traz clareza inesperada sobre decisões que você adiava. Redefina metas e acredite no poder do improviso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.