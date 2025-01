Esposa de Saymon Saz, músico de Thiaguinho, revela traições e vídeos íntimos com mulheres de amigos

Christiane Moura, esposa de Saymon Saz, músico da banda de Thiaguinho há 12 anos, fez acusações contra o marido em um vídeo publicado no Instagram dele – mas desativado posteriormente. Segundo ela, o homem teria mantido casos com mulheres casadas, incluindo amigas e esposas de amigos.

A descoberta aconteceu após acessar um aplicativo na nuvem, logado com as credenciais de Saymon, e encontrar imagens das relações sexuais. Ela também constatou que o esposo armazenava fotos de mulheres da sua família e até da própria enteada usando short.

"Não acho justo o que estou passando. O Saymon não é essa pessoa que vocês acham. Ele não é essa pessoa fenomenal, maravilhosa […] Eu tô indo na Igreja porque estou tendo problemas com a minha filha e eu pedi pra Deus me dar uma orientação. Por algum motivo resolvi mexer no e-mail dele e eu vi que ele tinha um aplicativo na nuvem, onde se guarda fotos, coisas que ninguém pode ver", relatou.

Christiane já chegou a desconfiar do envolvimento do marido com uma amiga de infância, sempre negado por ele.

"Eu não desejo pra ninguém o que eu vi. Saymon tem caso com a maioria das mulheres dos amigos dele, com a minha amiga de infância, a Pâmela, esposa de um amigo dele também, o Diego. Eu desconfiei algumas vezes, mas ele falava que eu era louca, que não tinha nada a ver", completou.

Abalada, ela compartilhou que o casal tentava ter um filho via inseminação artificial, já que ele é estéril. A descoberta sobre todo o material armazenado por ele, especialmente sobre a enteada, que é filha de Christiane, impactou a mulher profundamente.

"Umas fotos que não pegava o rosto da minha filha. Foto da minha filha abaixada, fotos das minhas irmãs, pessoas da minha família que estavam de short, um monte de fotos da academia, da minha personal, um monte de vídeos dele transando com um monte de mulheres diferentes, tinha foto até de homem, de homem de sunguinha", detalhou, ainda.

Saymon se pronuncia

No sábado (4), o músico quebrou o silêncio e afirmou ter provas que contradizem as revelações da companheira sobre guardar fotos de familiares e sobre as traições. Saymon também pediu que internautas denunciem perfis se passando por ele, uma vez que a sua conta está fora do ar.

Segundo o marido de Christiane, sua assessoria já está tomando providências e reunindo o material para a sua defesa perante a opinião pública.

“Agradeço desde já a compreensão e reforço o pedido para que ninguém tire conclusões precipitadas antes de ouvir a minha versão. Tenho provas que contradizem tudo o que foi dito pela Christiane”, disse.