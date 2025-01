Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tomé e Tobias conseguem segurar Neco e Boanerges e impedi-los de brigar.

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Tomé e Tobias conseguem segurar Neco e Boanerges e impedi-los de brigar. Boanerges comenta que foi uma pena que tenham errado o tiro em Neco, deixando Tomé desconfiado. Macário diz a Justino que Boanerges quer ser seu aliado de novo e sugere que Mariquinha se case com seu filho para consolidar a aliança.

Justino garante a Neco que não vai fazer nada que Mariquinha não queira. Tobias diz a Mariquinha que ela o fez esquecer Zuca e a pede em casamento. Mariquinha aceita. Macário fala para Boanerges que Justino ofereceu Mariquinha para ele, mas garante que gostaria que seu filho se casasse com Belinha. Boanerges promete que vai conversar com Belinha.

Justino pergunta a Mariquinha se ela não quer se casar com o filho de Macário. Mariquinha fala que quer aceitar o pedido de Tobias, deixando Justino perplexo. Felício pensa que deveria ter falado a verdade para o delegado e dito que as vozes que ouviu eram de homens de Boanerges. Emerenciana fica revoltada ao saber que Boanerges quer casar Belinha com o filho de Macário.

Belinha fala para Boanerges que vai casar com quem ele quiser. Pepa briga com Justino por ele não querer deixar que Mariquinha se case com Tobias. Tobias jura se vingar de Justino.

Que horas começa?

