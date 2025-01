'BBB: O Documentário' revela informações de bastidores e transformações culturais dos últimos 22 anos

O icônico programa Big Brother Brasil vai ganhar uma série documental sobre os bastidores e as transformações culturais dos últimos 22 anos. A série "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada", dirigida e roteirizada por Bruno Della Latta, estreia na próxima terça-feira (7) na TV Globo. Dividida em quatro episódios, lançados em dias consecutivos, a produção segue até dia 10 de janeiro.

A exibição ocorre após a novela "Mania de Você". Na produção, serão celebradas as 24 edições já lançadas, com personagens icônicos, como Grazi Massafera, Juliette, Jean Willys, Sabrina Sato e Manu Gavassi. Já o BBB 25 está previsto para lançar no dia 13 de janeiro.

Assim, o público pode esperar muitas curiosidades de bastidores, resgates de histórias marcantes e entrevistas com o ex-brothers e sisters.

“Sempre tentei olhar o programa como um recorte do seu tempo. Quais temas foram debatidos naquele ano? Quem foi escolhido vencedor? Quais roupas as pessoas estavam usando? Quais músicas estavam tocando? Dá para assistir ao BBB e entender muito sobre o que estava acontecendo na sociedade brasileira. Foi essa linha que segui para criar este documentário”. Bruno Della Latta Diretor do documentário

Já a produtora de conteúdo e assistente de direção, Amanda Prada, reflete sobre o papel do BBB de promover debates e apresentar outros pontos de vista. "O programa desafia as bolhas em que vivemos e nos provoca a refletir sobre conflitos, empatia e julgamentos. Este documentário não é apenas uma retrospectiva; também mostra para a sociedade sobre como podemos evoluir", afirma.

O que esperar de cada episódio?

O primeiro episódio "A Era da Fama" foca no início do programa no Brasil, inserindo entrevistas com Grazi Massafera (BBB5), Sabrina Sato (BBB3) e Cida, campeã do BBB4. Nele, também aparecem os diretores Boninho e Rodrigo Dourado.



Já o segundo episódio "A Seleção" trata sobre a diversidade e inclusão no programa, como a presença de Ariadna (BBB11), a primeira mulher trans a participar do reality. O marcante Gil do Vigor (BBB21) também surge para falar sobre sua experiência no reality.

O terceiro episódio "Os Conflitos" aborda casos de grande repercussão na mídia, relembrando momentos que ocorreram dentro do reality, mas extrapolaram a bolha daqueles que assistiam ao programa.

Por fim, o quarto episódio "As Vitórias" relembra alguns vencedores, como Jean Wyllys (BBB5), Thelma Assis (BBB20), Juliette (BBB21).