Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (5)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (5). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo.

Entre os destaques do dominical, está uma reportagem especial que mostra com exclusividade uma operação responsável por acabar com uma "escola on-line para golpistas", que oferecia cursos sobre como entrar no mundo do crime.

Tem também estreia de quadro "Caça Tempestades", com o repórter Ernesto Paglia.

O Fantástico conversa também com Brenno e Matheus, donos do hit de verão "Descer pra BC".

Que horas começa o Fantástico hoje (5)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h35.

