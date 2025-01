Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de janeiro

Estamos em plena fase crescente da Lua, um momento de esforço e dedicação. A sensação é de que algo está prestes a romper a superfície, como uma semente que busca sair debaixo da terra. Há uma energia vital disponível, mas o caminho exige consertos, revisões e ajustes importantes.



A Lua em Áries toca Quíron, trazendo à tona feridas que talvez você preferisse ignorar. Mas, ao invés de recuar, esse é o convite para enfrentar de frente o que precisa de cura. A boa notícia é que a Lua faz um trígono com Mercúrio, oferecendo clareza mental e a capacidade de compreender o que precisa ser feito.



Hoje é um dia para ajustar suas ações, lidar com situações com seriedade e honrar os compromissos. Se algo não está funcionando, há espaço para reorganizar e traçar novos planos. O importante é não desistir. Cada movimento, por menor que pareça, é parte do crescimento que você deseja ver florescer.



Afirmação do dia: "Estou pronto(a) para revisar, curar e avançar com sabedoria."

Signo de Áries hoje

A Lua em seu signo ativa seu impulso natural de agir, mas Quíron pede calma. Nem tudo precisa ser resolvido na pressa. Ao invés de lutar contra as limitações, olhe para dentro e entenda o que realmente está pedindo cura.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.