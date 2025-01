Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de janeiro

Estamos em plena fase crescente da Lua, um momento de esforço e dedicação. A sensação é de que algo está prestes a romper a superfície, como uma semente que busca sair debaixo da terra. Há uma energia vital disponível, mas o caminho exige consertos, revisões e ajustes importantes.



A Lua em Áries toca Quíron, trazendo à tona feridas que talvez você preferisse ignorar. Mas, ao invés de recuar, esse é o convite para enfrentar de frente o que precisa de cura. A boa notícia é que a Lua faz um trígono com Mercúrio, oferecendo clareza mental e a capacidade de compreender o que precisa ser feito.



Hoje é um dia para ajustar suas ações, lidar com situações com seriedade e honrar os compromissos. Se algo não está funcionando, há espaço para reorganizar e traçar novos planos. O importante é não desistir. Cada movimento, por menor que pareça, é parte do crescimento que você deseja ver florescer.



Afirmação do dia: "Estou pronto(a) para revisar, curar e avançar com sabedoria."

Signo de Capricórnio hoje

O lar e as questões familiares podem exigir sua atenção. Feridas antigas podem reaparecer, mas isso oferece a chance de lidar com elas de uma vez por todas. Ajuste conversas e atitudes para criar um ambiente mais leve e acolhedor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.