Kadu Moliterno revela que passou por crise financeira após sair da Globo

O ator Kadu Moliterno, considerado galã da TV nos anos 1990, revelou que passou por uma crise financeira após ser demitido da TV Globo, em 2015. Ele teve o contrato encerrado quando gravava a novela “Alto Astral".

“Pensei que o contrato seria renovado automaticamente. Só que um dia peguei o capítulo e lá estava: ‘O carro do personagem cai na ribanceira e ele morre’. Aquilo não estava na sinopse”, contou ele, ao podcast Retiro o que eu Disse.

Logo após receber o roteiro, Kadu relatou que foi chamado ao departamento pessoal e informado sobre o encerramento do contrato. A partir dali, ele seria contratado apenas por obra.

“Você sai de um salário bom para zero, cara. Poxa, se me avisassem seis meses antes, pelo menos, para eu me programar, me ajeitar”.

Mesmo trabalhando na Record, entre 2016 e 2019, o ator relatou que não conseguiu se reerguer. Até chegar o convite para integrar o elenco da peça “O Futuro da Humanidade”, em 2023.

“Um dia, decidi ir para a praia e pedi a Deus: ‘Me arruma um trabalho, um personagem que esteja à altura do que eu já fiz, do que construí até hoje, por favor’. E aí o telefone tocou. Me chamaram para a peça do Augusto Cury. Quando li o texto, me apaixonei”.