GTA 6 vazou de novo? Entenda polêmica sobre o jogo da Rockstar Games

Fãs da franquia Grand Theft Auto (GTA) foram surpreendidos com um possível vazamento relacionado ao sexto jogo da franquia. A polêmica começou quando usuários do X (antigo Twitter) publicaram, na quarta-feira (1º), uma foto que revela um computador do suposto escritório da desenvolvedora Rockstar Games com a protagonista Lucia.

Apesar da baixa qualidade da imagem, é possível ver que a personagem está perto de uma região cheia de contêineres, o que indicaria ser uma possível missão dentro do jogo.

Outros artefatos presentes na foto também chamaram a atenção dos mais atentos. Por exemplo: o console que está sendo usado para testar o game é um modelo do console Xbox feito exclusivamente para desenvolvedores, conhecido como "devkit".

A novidade foi publicada originalmente na rede social Reddit, por meio do usuário "JustLovett0", em uma página relacionada ao jogo. No entanto, o post foi excluído por quebrar as regras da comunidade, sem antes ser compartilhado inúmeras vezes.

Veja também Geek 'The Witcher 4' e o novo 'Elden Ring': veja os principais anuncios do The Game Awards 2024 Geek 'Astro Bot' é eleito jogo do ano no The Game Award 2024; veja lista de vencedores

Contudo, mesmo com a empolgação, comentários feitos na postagem original sugerem que a imagem não é recente. Perfis do X afirmaram que a fotografia é, na verdade, de 2021, informação que foi confirmada pelo usuário "videotech", conhecido na comunidade de GTA por verificar supostos vazamentos.

"Parece que o vídeo que apareceu online com uma pessoa/funcionário dentro de um escritório da Rockstar filmando um vídeo de alguns segundos provavelmente é real. Foi supostamente filmado em 2021. Nada muito para mostrar, mas é certamente interessante", comentou.

Outro usuário, desta vez do GTA Fórum, analisou os dados EXIF do arquivo e, além de atestar a veracidade do arquivo, identificou que a localização da foto realmente apontaria para um dos escritórios da Rockstar Games, em San Diego, nos Estados Unidos.

Legenda: Site é famoso por reunir vários fãs da franquia Foto: Reprodução

A empresa não se pronunciou sobre o assunto. Oficialmente, o jogo segue sem data de lançamento, com previsão de estreia apenas para o fim de 2025.

VEJA O TRAILER DE GTA 6

Histórico de vazamentos

Essa não é a primeira vez que informações confidenciais sobre o GTA 6 caíram no conhecimento público. Em 2022, a Rockstar Games sofreu um grande ataque hacker que foi responsável por revelar à internet gravações do desenvolvimento do jogo, além de outras mecânicas.

Ao todo, foram mais de 90 vídeos e imagens, que mostraram que a história deve se passar além de Vice City, cenário de outro título da franquia, com cenários de países da América Latina. O material vazado também apresenta teste de reação de personagens, planos de câmera e a nova adaptação da história.

Foi por meio desse vazamento que os fãs conheceram Lucia, uma mulher latina que tenta melhorar na vida junto do companheiro, Jason. Essa será a primeira protagonista feminina dos jogos de GTA.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari