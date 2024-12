'The Witcher 4' e o novo 'Elden Ring': veja os principais anuncios do The Game Awards 2024

A 10ª edição do The Game Awards (TGA) 2024 premiou, na noite desta quinta-feira (12), os jogos que mais se destacaram na indústria dos videogames neste ano. Entre a troca de categorias, os estúdios aproveitaram o espaço da premiação para anunciar os novos títulos, que estarão disponíveis nos próximos anos.

Com o primeiro trailer de "The Witcher IV" e uma versão do icônico personagem "Pac-Man" veja a lista dos cinco anúncios que mais empolgaram os fãs no TGA 2024.

Shadow Labyrinth

A Bandai Namco anunciou que um dos personagens mais famosos dos videogames vai ganhar uma nova versão. Pac-Man fará parte do universo de ficção científica criado pela empresa para a série "Secret Level", da Prime Video, que faz uma releitura de jogos clássicos com uma abordagem moderna.

Neste novo título, a gameplay será um clássico Metroidvania, inspirado na franquia "Castelvania". O gênero consiste em um cenário de plataforma em 2D, em que os jogadores precisam lutar contra inimigos, consumir itens para sobreviver e ficar mais forte, além de resolver quebra-cabeças.

"Shadow Labyrinth" chega em 2025 para PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series X/S.

Boderlands 4

Confirmando os rumores, a Gearbox revelou as primeiras imagens oficiais de "Borderlands 4". No material de divulgação, o público conhece o Senhor do Tempo, um vilão brutal que governa o planeta Kairos com punhos de ferro. Porém, uma mudança de planos faz com que o mundo controlado por ele vire uma verdadeira zona de guerra.

Entre as novidades do game, estão novas armas e veículos, novas mecânicas de movimentação, além de muitas habilidades que poderão ser aprendidas pelos personagens principais. Ainda não foi divulgada uma data de lançamento para o título.

Onimusha: Way of the Sword

Após duas décadas de hiato, a Capcom surpreendeu o público com a revelação de um novo jogo da franquia Onimusha. "Way of the Sword" promete resgatar o sucesso da franquia de ação com samurais, ambientada no Japão feudal.

Na trama, os fãs poderão acompanhar a trajetória de um solitário guerreiro portador da lendária Oni Gauntlet, conhecida por consumir as almas dos inimigos Genma. Com relação à jogabilidade, os jogadores poderão esperar cenas de ação frenéticas e combate focado no contra-ataque Issen, marca registrada da franquia.

"Onimusha: Way of the Sword" chega em 2026. A Capcom não confirmou quais plataformas irão receber o jogo, mas ele já está disponível para ser adicionado na lista de desejos da Steam.

Intergalactic: The Heretic Prophet

A Naughty Dog utilizou o TGA para anunciar uma nova marca original de jogos, a "Intergalactic". Com este primeiro título, exclusivo para PlayStation 5, a empresa planeja consolidar mais uma franquia no mercado. No passado, ela foi responsável pelo sucesso de "The Last of Us" e "Uncharted".

De acordo com a sinopse do jogo, os jogadores entrarão na pele de Jordan A. Mun, uma perigosa caçadora de recompensas que acaba presa em Sempiria — um planeta distante cuja comunicação com o universo externo ficou escura há centenas de anos.

Também foi revelado que a trilha sonora de Intergalactic ficará a cargo da dupla Trent Reznor (da banda Nine Inch Nails) e Atticus Ross. Não há data ou previsão de estreia.

Elden Ring Nightreign

Apesar da expansão do original Elden Ring, ter concorrido às principais categorias no TGA 2024, um novo jogo original da franquia foi anunciado no evento. "Elden Ring Nightreign" terá foco no modo cooperativo, com diversos jogadores inseridos na narrativa.

No primeiro trailer, o universo de Elden Ring estará com mais inimigos e novas possibilidades de ação. Os jogadores poderão enfrentar os monstros juntos, a fim de tornar a experiência cada vez mais coletiva. O jogo deve ser lançado em 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PC.

The Witcher IV

Talvez a maior surpresa entre os anúncios do TGA 2024, "The Witcher IV", continuação do famoso jogo da CD Projekt RED, teve as primeiras imagens reveladas. No trailer de seis minutos, o público descobre que a protagonista dessa trama será Ciri, a filha adotiva de Geralt de Rívia.

Segundo a descrição feita pela desenvolvedora, o título é um RPG single-player de mundo aberto que acompanhará o começo de uma nova saga. A empresa, porém, não anunciou uma data ou previsão de estreia, o que deixou muitos fãs na expectativa.

