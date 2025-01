Ex-atriz mirim de 'Caminho das Índias' se casa nos EUA com namorada

Nauhana Costa, ex-atriz mirim que esteve no elenco de novelas como "Caminho das Índias" e “Cordel Encantado”, da TV Globo, se casou com a namorada, Ashley, em Boston, nos Estados Unidos. A brasileira compartilhou as fotos em sua rede social, nesta sexta-feira (3).

“Botei um bambolê no dedo com a minha de fé. Comemoramos com nossos amigos tornando ainda mais especial e adotamos nossa filha de quatro patas. Casei, p****. Feliz 2025”, escreveu ela na legenda das imagens em que as duas aparecem vestidas de noiva.

Veja também Zoeira Lady Gaga no Rio de Janeiro? O que já se sabe sobre o suposto show da cantora Zoeira BBB 25: relembre quando começa o reality e o que esperar da primeira edição sem Boninho

A ex-atriz mirim tem 24 anos atualmente. Seu papel de estreia foi em “Caminho das Índias”, de Gloria Perez, na qual viveu a personagem Malika.

Ela também foi uma das participantes da versão mirim da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", e ainda atuou na novela "Cordel Encantado", interpretando Sofia, uma das filhas de Farid (Mouhamed Harfouch) e Bartira (Andreia Horta).