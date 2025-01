Ex-BBB Gabriel Santana é alvo da Polícia por engano: 'Pistola apontada para minha cara'

O ex-BBB e ator Gabriel Santana relatou no Instagram que sua casa em São Paulo foi alvo de uma operação policial. Ele disse que foi acordado por dois policiais batendo na porta, com pistolas apontadas para sua cabeça. No entanto, tudo não passou de um engano.

“Imagina acordar e ser recebido com duas armas apontadas para sua cabeça? Foi o que aconteceu comigo essa semana. Acordei, acho que era segunda ou terça-feira, muito tranquilo e ouvi alguém batendo na minha porta. Falei: 'Como assim tem alguém batendo na minha porta? Deve ser algum da portaria, porque não me interfonaram'. Desci de cueca, abri a porta lateralizado e, quando eu abro, tinha dois caras, cada um com uma pistola apontada para minha cara”, iniciou ele, em seu relato, postado nos últimos dias de 2024 no Instagram.

Gabriel explicou que os policias tinham um mandado de busca e apreensão para entrar na casa. “Me mostraram, pediram para me acalmar e perguntaram se eu tinha passagem pela Polícia e se tinha alguma coisa na minha casa”.

O ex-BBB conversou com os policiais, e eles pediram para Gabriel reconhecer um casal que havia morado no local antes dele. “Quando puxaram meu nome, viram que eu não estava fichado e não tinha B.O nenhum, eles foram super de boa. Eles começaram a trocar ideia comigo e pediram para eu reconhecer duas pessoas, que era um casal de origem oriental. Segundo eles, esse casal morou aqui um tempo onde estou morando e eles eram traficantes”.

Segundo o UOL, a operação na casa de Gabriel foi do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que cumpriu, em São Paulo, 60 mandados de prisões e outros cem de busca e apreensão contra uma quadrilha internacional especializada na produção, distribuição e comercialização de metanfetamina.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.