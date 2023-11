Virginia mostra nova casa luxuosa e tamanho impressiona fãs; veja vídeo

Virginia Fonseca usou as redes, nessa quarta-feira (29), para mostrar a obra em sua mansão com Zé Felipe em Goiânia. O casal posou em meio às construções e a influenciadora mostrou alguns detalhes da área externa do imóvel.

"Hoje foi dia de visitar a obra da nossa casa!!!!! Arrasta para o lado. - Tomando um bom e belo vinho (imaginário) na nossa adega; - tomando uma sauninha (imaginária também) - Olhando e pensando que temos que trabalhar DEMAIS pra acabar essa casa", escreveu ela na publicação.

"Obrigada Deus por absolutamente tudo que o Senhor me deu", finalizou Virginia.

A publicação recebeu uma série de comentários positivos, em sua maioria seguidores impressionados com o tamanho do imóvel. "Terminar a casa? Terminar a mansão de bilhões né... Casa quem tem são os fãs", disse uma fã. "Parabéns, vai ser gigante igual vocês", disse outro.

