Após polêmicas, Mani Rego diz que não vai 'atirar pedras' em Davi: 'De mim, só esperem respeito'

Mani Rego disse, nas redes sociais nesta terça-feira (23), que irá resolver o seu impasse com o ex-namorado Davi, campeão do BBB 24 fora das redes sociais. A baiana foi acusada de oportunismo pelos fãs do ex-motorista de aplicativo.

"Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso. Não vou citar, nem expor conversas, encontros… não vou alimentar narrativas espetaculosas que tem apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas", escreveu.

O casal esteve junto por um ano e 6 meses. A cozinheira frisou que não irá expor sua vida pessoal. "De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam! Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada", continuou.

Em relação às críticas, a criadora do X-Calabreso, em homenagem ao bordão do ex durante o reality, desconversou e disse que ainda está pensando no impacto do programa no futuro.

"Tenho sim muitas dúvidas, talvez tenha administrado mal minhas expectativas quanto ao que significaria tanta exposição fruto de um programa que reflete tantas coisas do nosso cotidiano e abre tantas janelas na nossa cabeça e no nosso coração", escreveu.

Fim do namoro

As especulações do fim do relacionamento começaram com a demora de Davi em visitar a então companheira, depois de sair do BBB 24 como o campeão do programa, na madrugada da última quarta-feira (17).

Mani parou de seguir Davi no Instagram e publicou uma foto emocionada, abraçada com uma irmã, no último sábado (20). No texto, ela pediu "compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado".

Mani tirou a menção de que era esposa de Davi, nas redes sociais. Segundo o campeão, ele a procurou várias vezes, por ligações e mensagens.

Em entrevista ao Fantástico no domingo (21), Davi foi questionado sobre a hipótese de que ele se afastou dela para não ter que dividir o prêmio, ele foi enfático: "não, jamais". "Eu prefiro comer ovo e ter pai na minha vida do que ter muito dinheiro e tanta confusão e perturbação", disse.

"Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela. Junto comigo, se possível for, se ela ainda quiser, sabe? Que eu quero", declarou o vencedor.