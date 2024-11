Luan Santana e Jade Magalhães se casam em cerimônia na casa do artista, em São Paulo

O cantor Luan Santana oficializou a união civil com a influenciadora Jade Magalhães, que está grávida de Serena, a primeira filha do casal. O casamento aconteceu na noite de quinta-feira (28), na casa do sertanejo, em São Paulo, e foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista ao Gshow.

A cerimônia contou com a presença somente da família do casal. Em seguida, eles celebraram o momento em um restaurante em Alphaville. Os padrinhos do casamento foram Bruna Santana, irmã do sertanejo, e Pedro, irmão da influenciadora.

O casal não havia falado sobre o casamento publicamente, mas os fãs de Luan perceberam a movimentação após pessoas próximas aos noivos fazerem postagens insinuando um casamento.

Jade e Luan se conheceram em 2008. Eles chegaram a noivar, mas em 2020 anunciaram o término do relacionamento.

Os dois ficaram quatro anos afastados, e em fevereiro deste ano o cantor admitiu que eles haviam reatado a relação. Em seguida, anunciaram a gravidez e agora o casamento. Jade já está grávida de sete meses.