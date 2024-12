Show do Safadão é interrompido após tiro e morte no Piauí

Um homem, de 41 anos, foi morto a tiros no show de Wesley Safadão neste domingo (29). Marcos Alves de Souza foi atingido durante a apresentação que ocorria na Praia de Atalaia, em Luís Correia, no Piauí. Segundo a polícia do estado vizinho, a vítima estaria a passeio no local, porém teria envolvimento com grupos criminosos. Por conta disso, o ataque teria sido planejado.

“Foi um homicídio relacionado ao envolvimento com facções. A vítima era do Ceará, onde tinha ligação com grupos criminosos e, também, antecedentes por homicídio. Ele estava passeando aqui no litoral e, ao que tudo indica, foi seguido por um rival,” disse o major Albuquerque, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, para o GP1.

Com o tiroteio, o show do Safadão foi interrompido. Conforme a assessoria do cantor, o artista e sua equipe estão bem e foram retirados do local rapidamente.

Mulher fala sobre envolvimento com Guardiões do Estado

Uma mulher ficou ferida. Ela foi identificada como Maria Alcineide Alves e seria esposa de Marcos. Em um vídeo, ela diria que a vítima fatal estava sob efeito de drogas e álcool e teria iniciado uma confusão no local.

A Polícia Civil do Piauí apura os fatos. Informações dão conta de que Marcos teria feito um disparo de arma de fogo e que isso teria gerado o revide de outras pessoas que estariam nas proximidades.

A mulher também teria dito, segundo o site GP1, que o marido era "batizado" do grupo Guardiões do Estado (GDE), o que caracterizaria ele ter envolvimento com essa facção criminosa.

“Filme de terror”

Nas redes sociais, pessoas que estavam no local relatam medo e pânico com o tiroteio. “A insegurança reina. Minha mulher e minha filha foram a um show do Safadão, em Luís Correia, e participaram de um filme de terror. Um tiroteio que não sabiam o que era pior: os tiros ou serem pisoteadas pela multidão apavorada”, relatou um usuário do X.

Outro perfil, que traz um vídeo do momento do ataque, tem como legenda "Violência absurda! Briga de facções em show gratuito em Luís Correia termina em tiroteio e duas mortes. Wesley Safadão cancela apresentação. Até quando o crime vai dominar nossos espaços públicos?", questiona o usuário do X.

Nas imagens que podem ser encontradas na Internet é possível ver o exato momento dos disparos, além do pânico. Uma correria generalizada se deu no local e pessoas tentavam se proteger de balas perdidas.