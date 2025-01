Acidente grave em rodoanel com 10 veículos deixa idosa morta e 21 feridos em SP

Uma idosa morreu e outras 21 pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo 10 veículos, entre carros, carretas e caminhões no trecho Sul do Rodoanel, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira (7). Duas vítimas foram levadas ao Hospital de Urgência de São Bernardo, segundo a concessionária SPMar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

O engavetamento ocorreu no km 63, na região do Grajaú, por volta das 12h25. Uma leve precipitação foi registrada no momento do acidente. As informações são do portal g1.

A SPMar afirmou que a equipe de operação da concessionária e dos bombeiros interditaram todas as faixas para atuar na ocorrência. A maior parte dos veículos foi retirada do local e colocada no acostamento, que até às 16h seguia interditado.

Posteriormente, ainda houve um segundo acidente, entre duas carretas, no mesmo quilômetro. Um congestionamento de 12 km foi registrado no Rodoanel devido às interdições até 15h.