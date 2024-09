Boeing de companhia aérea da Suíça pousa em Fortaleza após emergência médica

Um Boeing 777-300 da Swiss International Air Lines, que fazia o voo de Guarulhos a até a cidade suíça de Zurique, realizou pouso não programado em Fortaleza por volta das 23h desse domingo (8) em virtude de uma emergência médica.

A aeronave, que já estava sobre o oceano Atlântico, realizou alojamento de combustível no momento do retorno para reduzir peso de pouso e em seguida pousou no aeroporto Pinto Martins.

Segundo a concessionária Fraport, o voo do trajeto GRU/ZRH foi alternado para Fortaleza devido a uma emergência médica.

Retomada do voo nesta madrugada

"O 777-300 prosseguiu viagem após 02h12 da manhã". Não foram informados detalhes sobre a emergência a bordo. Neste ano, várias aeronaves já alternaram Fortaleza (realizaram pousos não-programados).

Segundo spotters ouvidos pela coluna, seria a primeira vez que uma aeronave da Swiss pousa em Fortaleza.

