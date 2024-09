ITA participa do Proenergia Summit, que acontece nesta semana em Fortaleza

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, terá stand no Proenergia Summit, um dos maiores eventos sobre energia do Brasil, que ocorrerá nos próximos dias 11 e 12 de setembro no Centro de Convenções do Ceará.

O ITA foi convidado como estratégia de integração ao trade das energias do Ceará, já que terá um Campus em Fortaleza com um curso de Engenharia de Energias e programas de pós-graduação na área. No evento, o ITA terá também comitiva própria vinda de São José dos Campos-SP para apresentarem os planos para o futuro campus.

O convite partiu do Sindicato das Indústrias de Energias e de Servicos do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia Ceará) e chegou ao ITA através de ponte realizada pela Regional Ceará da Associação dos Engenheiros do ITA, AEITA-CE.

À Fortaleza, o ITA enviará o Pró-reitor de Graduação André Valdetaro Cavalieri, e dois Professores de Graduação: Elisan dos Santos Magalhães e Vitor Gabriel Kleine, docentes com larga experiência no ensino e pesquisa voltados para energia. Todos estarão na solenidade de abertura no dia 11 e palestram no dia 12.

Pergunto ao Professor Elisan Magalhães, que é Coordenador do Projeto Pedagógico do futuro curso de Engenharia de Energias do Campus Fortaleza-FZ como a participação no Proenergia Summit pode colaborar com o contato com o ecossistema de energias renováveis no nordeste e no Ceará.

"A participação no Proenergia oferece uma excelente oportunidade para que nós nos conectemos diretamente com o ecossistema de energias renováveis no nordeste e no Ceará. Este evento serve como um ponto de encontro para profissionais, pesquisadores e empresas do setor, permitindo a troca de conhecimentos e a formação de parcerias estratégicas. Para o ITA, isso significa acesso a uma rede diversificada de atores locais e regionais, com a possibilidade de colaborar em projetos inovadores que possam ser aplicados tanto na pesquisa acadêmica quanto em soluções práticas para os desafios energéticos da região", disse Elisan Magalhães.

Além disso, segundo Elisan, "o Proenergia proporciona uma visão abrangente das iniciativas em curso no Nordeste, ajudando a identificar oportunidades de colaboração e desenvolvimento que podem ser integradas às atividades do ITA."

Ainda, quando pergunto sobre como a participação no ProEnergia pode colaborar com a implementação do Campus-FZ, e seus cursos de engenharia renováveis e de sistemas, o Professor Elisan Magalhães responde entusiasmado que "a participação no ProEnergia é fundamental para nos aprofundarmos nas necessidades regionais para implantação do Campus do ITA em Fortaleza. O evento possibilita o contato direto com empresas e instituições que estão na vanguarda das tecnologias renováveis, oferecendo importantes feedbacks da indústria que podem ser incorporados ao currículo dos cursos a serem implantados. Além disso, o evento pode facilitar parcerias que contribuam para o desenvolvimento de laboratórios, projetos de pesquisa e até mesmo programas de estágio para os estudantes. Essas conexões fortalecem o papel do ITA-FZ como um polo de inovação e educação de excelência, alinhado com as demandas e oportunidades do setor energético no Nordeste."

Sindienergia no Ceará

Conversei também com líderes do Sindienergia-CE sobre a participação do ITA no evento de 2024: o vice presidente administrativo Renato Albuquerque Felipe e os diretores Hanter Pessoa e Daniel Queiroz, organizadores do Proenergia Summit de 2024. Compartilho com eles que estive em 2023 no evento, e pude ver o tamanho e a grandiosidade do Proenergia.

"Inclusive o evento deste ano será ainda maior, mais estruturado, mais imponente e mais agregador que o do ano passado, Igor", informou o Diretor de Geração Distribuída, Hanter Pessoa. Compartilho com a equipe do Sindienergia que pude ver o grande entusiasmo do Governo Federal com o Ceará no dia 2 de agosto no Pecém, no evento de aprovação do Marco Legal do Hidrogênio Verde. Na ocasião, vi muitos ministérios declararem a situação privilegiada do Ceará, liderando realmente o movimento do H2V no Brasil.

Pergunto então, como o Sindienergia vê esse momento agora e em que proporção o ITA no Ceará conseguirá somar forças. "O ITA vem para juntar forças, e o H2V deixará de ser ideia e se tornará realidade. Com o campus para cá vemos uma forma de reter engenheiros aqui, porque teremos muita demanda por bons engenheiros. Sempre houve demanda, mas haverá ainda mais. Vejo com muito bons olhos a parceria com o ITA.", complementou Daniel Queiroz. "Poder segurar uma pessoa aqui precisa de investimento elevado, segurar um engenheiro do ITA por aqui, vamos precisar de pessoas boas por aqui. e poderemos pagar o salário deles. Em energia, fala-se de bilhões, é muito investimento", ressalta.

Para Renato Felipe, Vice-Presidente, “a aprovação do Marco legal do que hidrogênio verde que houve no início de agosto é o posicionamento do Ceará como protagonista das energias renováveis. Essa estruturação política, os investimentos no Porto do Pecém, a Transnordestina chegando… tudo que está sendo discutido, o setor de energias será o que terá mais desenvolvimento. Por isso, o Sindienergia e o Proenergia acolherão diversos protagonistas, entidades de classes, empreendedores terão espaço para trocar ideias sobre tudo isso que está acontecendo e, no lado da academia, o ITA estar nesse meio é muito importante. O Proenergia será um evento para que todos se preparem para o que está por vir”.

Segundo o diretor técnico Daniel Queiroz, “o Sindienergia tem um DNA de participação em jornadas e em missões e esse é um evento muito especial porque absorveremos negócios por aqui. Agora é diferente, abriremos as portas da nossa casa, receberemos o mundo aqui e o mundo fará negócios aqui.”

Para Hanter Pessoa, o mercado de energia pode trazer mais engenheiros de volta. “Ainda são poucos os que voltam, queremos que mais deles se formem e possam ficar aqui. Temos um sócio na empresa e vemos mais profissionais voltando para o Ceará. Que esses engenheiros deixem de ir trabalhar na Faria Lima e possam estar conosco aqui na Avenida Barão de Studart, na Dom Luís, na Santos Dumont. Nesse mercado de bilhões, faz muito sentido que tenhamos mais engenheiros do ITA.”

Fortalecimento das relações com a academia cearense

Segundo a equipe do Sindienergia, já há uma relação permanente do trade com a academia Cearense, que se fortaleceu em 2024. “Com essa movimentação para participação do ITA no Proenergia, a UFC e a Unifor nos procuraram para participar. Ainda, teremos espaço para Startups, que possam apresentar seus projetos, produtos. Ano passado, inclusive, alguns produtos já saíram do Proenergia negociados”, disse

Pergunto como as universidades locais podem ajudar no desenvolvimento das energias renováveis. Segundo Renato Felipe, “A Academia tem papel fundamental de poder melhorar o ambiente de inovação. O ITA aqui ajuda a selar isso, mais inovação, eles vêm para consolidar um trabalho que realizamos”.

