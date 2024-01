Matheus Bahia comenta sondagem do Galatasaray, mas ressalta foco em escolha pelo Ceará

Nesta quinta-feira (25), o lateral-esquerdo Matheus Bahia foi apresentado oficialmente como reforço do Ceará para a temporada de 2024. Em suas primeiras palavras, o defensor revelou à imprensa que soube do possível interesse do Galatasaray, clube da Turquia, em sua contratação, mas que já estava com a cabeça focada em defender o Alvinegro de Porangabuçu.

Matheus Bahia Lateral-esquerdo do Ceará "Eu vi algumas notícias sim, na internet, mas eu não busquei saber com meus empresários, porque se fosse algo concreto eles falariam. Eu já estava com a cabeça focada aqui, então não tinha o porquê de ficar dando ouvidos para esse tipo de notícia, mas é sempre bom o jogador ser reconhecido, fora do país principalmente, valoriza bastante, a gente vê que o nosso trabalho está sendo valorizado. Mas eu fiquei tranquilo, minha cabeça estava no Ceará, então não me abalou", disse.

Matheus Bahia Lateral-esquerdo do Ceará "Eu precisava dessa retomada de minutagem, que eu tive pouco ano passado. Eu recebi o convite do Lucas junto com o João Paulo e não podia ter negado. Um clube grande, que tem um cenário muito bom, todo mundo para pra ver os jogos do Ceará, então não tinha outro lugar para eu poder ir. Acho que aqui é o lugar que eu vou performar e ter um futuro brilhante. O principal motivo de eu ter vindo são os desafios que o Ceará tem no ano. A gente tem três campeonatos que, a gente vai entrar para ganhar, o Ceará tem que entrar pra ganhar. Então foi isso que me moveu, esses desafios que o Ceará tem. Um clube de massa que vai entrar para disputar esses campeonatos e vencer todos", completou.

Legenda: Lateral vestirá a camisa 79 durante o ano de 2024. Foto: Samuel Conrado / SVM

O lateral-esquerdo estreou com a camisa do Vozão no empate em 1 a 1 diante do Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Em sua primeira partida, ele atuou por 81 minutos até ser substituído por Paulo Victor, aos 36 do segundo tempo. O camisa 79 do Vovô revelou que esteve bem durante o jogo, mesmo sem estar com 100% de sua condição física e comentou sobre a disputa pela posição de titular na ala esquerda alvinegra.

Matheus Bahia Lateral-esquerdo do Ceará "Eu me senti muito bem, muito à vontade, até pela recepção que eu tive no clube por parte do grupo. Ainda não 100%, porque eu não cheguei no começo da pré-temporada, mas estou aprimorando a parte física para poder entregar mais ainda. Mas me senti muito bem, seguro, ganhando confiança cada vez mais para poder ajudar o grupo. É uma disputa muito sadia. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo jogar. Vai jogar quem tiver melhor no momento e quem o professor optar. Então, não tem essa, é respeitar um ao outro, o momento do outro, e tenho certeza que qualquer um dos dois vai dar conta do recado", falou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: