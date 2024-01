O CearáCast destaca os últimos episódios envolvendo problemas jurídicos e financeiros. A dívida com a Receita Federal e as ações trabalhistas que movimentam o clube. Tudo isso em meio à estreia no Campeonato Cearense e a expectativa da retomada da hegemonia estadual. A apresentação é de Samuel Conrado com participações do editor do Jogada, do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto, e do narrador do Sistema Verdes Mares, Antero Neto.

