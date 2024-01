Ex-Ceará, Nicolas marca pelo segundo jogo consecutivo com a camisa do Paysandu; veja vídeo

Na tarde desta quarta-feira (24), o atacante Nicolas, ex-Ceará, marcou pelo segundo jogo consecutivo com a camisa do Paysandu. O atleta foi o responsável pelo único gol na vitória fora de casa sobre o Caeté, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Com isso, ele já chega ao segundo gol na temporada de 2024.

Nicolas também marcou o gol do triunfo da equipe comandada por Hélio dos Anjos na estreia do campeonato local, quando o Papão bateu o Santa Rosa pelo placar mínimo, no Mangueirão, em Belém.

Nicolas deixou o Ceará rumo ao Paysandu no dia 24 de dezembro de 2023. O jogador foi anunciado pelo clube bicolor como um presente de Natal para a torcida. Aos 33 anos, ele está em sua segunda passagem pelo Papão. Pelo Alvinegro de Porangabuçu, o atacante realizou 31 partidas durante a Série B de 2023 e marcou apenas três gols.