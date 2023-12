Ceará anuncia rescisão com Nicolas, que é apresentado como novo reforço do Paysandu

O atacante Nicolas não vai seguir no Ceará em 2024. O clube comunicou a rescisão contratual do jogador na noite deste domingo (24). O destino do atleta de 33 anos é o Paysandu, que já anunciou o reforço para a próxima temporada.

Será a segunda passagem de Nicolas pelo Papão. Ele defendeu a camisa do Paysandu entre 2019 e 2021. Foram 103 gols marcados durante o período, além de dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021). O atacante não teve o mesmo êxito no Ceará.

Depois de deixar o Paysandu, ele passou pelo Goiás e chegou ao Vovô no início da temporada de 2023, em abril. O vínculo contratual ia até o final de 2024. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar na titularidade do Alvinegro. Foram 31 partidas disputadas e apenas três gols marcados.