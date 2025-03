Jockey Club recebe o GP e Leilão Haras Primavera com mais de R$ 300 mil em premiação; veja programação

O Jockey Club Cearense está na contagem regressiva para receber mais uma edição do Grande Prêmio e Leilão Haras Primavera. Considerada a maior corrida de cavalo entre todas as raças do Nordeste, a 18ª edição do evento receberá animais da raça Quarto de Milha de várias regiões do país. O evento começa nesta sexta-feira (21) e vai até domingo (23).

Com premiação garantida de R$ 300 mil, o 'mega race' começa com as qualificatórias na sexta-feira (21) e termina com a grande corrida no domingo. Um dos destaques será a jovem e inédita criação quartista da Fazenda Haras Claro, além da anfitriã, o Haras Primavera.

Um dos pontos altos do evento será o 13º Leilão Haras Primavera, também no Jockey Club, às 18h, do sábado (22). Com mais de 35 lotes ofertados, a diretoria do JCC e promotores já estão preparando mais uma grande festa.

Legenda: Banner de divulgação do evento Foto: Reprodução

Serviço:

Grande Prêmio e Leilão Haras Primavera

Quando: 21, 22 e 23 de março

Onde: Jockey Club Cearense