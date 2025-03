Biometria facial: mais de 100 mil pessoas já se cadastraram para ter acesso aos jogos na Arena Castelão

Mais de 100 mil pessoas já realizaram cadastro na biometria facial para ter acesso aos jogos na Arena Castelão. Mais um setor será liberado no segundo jogo da final entre Ceará e Fortaleza, neste sábado (22). A inferior norte vai contar com o equipamento a partir do duelo do Campeonato Cearense. O processo de cadastramento foi iniciado há 14 dias.

Assim, ficam Premium, Especial, Camarote, Superior Central, Inferior Central (Bossa Nova) e, agora, Inferior Norte com exigência da biometria facial para acessar a praça esportiva.

“Hoje, temos 101.167 cadastros validados na biometria facial da Arena Castelão. A implantação gradual desse sistema inovador tem sido um sucesso, proporcionando mais segurança e agilidade para os nossos torcedores”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

É importante lembrar que a realização do cadastro biométrico é obrigatório para entrar no estádio. O torcedor precisa acessar o site www.arenacastelao.info ou as plataformas oficiais de venda dos clubes.

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (22), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo é válido pela final do Cearense. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham as disputas ao vivo e em tempo real.