Biometria facial só será usada em três setores do Castelão no Clássico-Rei pelo Cearense

A Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) informou nesta terça-feira (11) que apenas três setores da Arena Castelão contarão com o sistema de reconhecimento facial no Clássico-Rei deste sábado (15), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2025.

“Atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Ceará, após solicitação da Federação Cearense de Futebol e dos clubes, colocará o sistema em funcionamento dia 15/3 de forma gradual, a partir do setor premium, especial e camarotes”, disse em nota.

A Sesporte destacou na nota que o sistema já está 100% implementado e apto para uso em todos os setores do estádio, mas que o processo não será plenamente utilizado nas finais do Cearense por solicitação da FCF, do Ceará e do Fortaleza.

O reconhecimento facial será utilizado de forma progressiva nos demais setores e estará em funcionamento completo no jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, dia 29/3. A Sesporte e a Etice reforçam que os torcedores devem continuar realizando o cadastro da biometria facial para entrar nos jogos. Até o momento, mais de 50 mil pessoas se cadastraram no sistema pelo link arenacastelão.info. Sesporte Em nota oficial

De acordo com informações publicadas pelo Fortaleza, para os demais setores da Arena Castelão, "o check-in e compra de ingressos avulsos seguem normalmente, sem exigência de cadastro facial".

Leia nota da Sesporte na íntegra

Leia nota do Fortaleza na íntegra

Seguindo recomendação do Ministério Público, o Sistema de Reconhecimento Facial será inicialmente aplicado apenas no Prédio Central da Arena Castelão, que abrange os setores Premium, Especial e Camarotes.

Para os demais setores, o check-in e compra de ingressos avulsos seguem normalmente, sem exigência de cadastro facial, mas ainda sendo necessário estar em posse do seu cartão de sócio ou ingresso para acessar as dependências do estádio.

A decisão, que foi prontamente atendida pelo Governo do Estado e tem total apoio do Fortaleza Esporte Clube, tem o objetivo de facilitar testes no sistema de reconhecimento facial em menor escala, identificar e resolver possíveis problemas antes de expandir para todo o estádio.

Contudo, recomendamos fortemente que todos realizem seu cadastro facial com antecedência. Ao fazer isso, você ajuda a aprimorar o sistema que em breve beneficiará a todos com mais segurança e agilidade.

Agradecemos à SESPORTE e ao Governo do Estado pela parceria nesta importante evolução.