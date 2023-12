Texto que propõe mudar estatuto do Ceará será apresentado ao Conselho Deliberativo nesta sexta (22)

O texto proposto pela Comissão de Reforma do Estatuto do Ceará será entregue ao Conselho Deliberativo do clube na manhã desta sexta-feira (22). A data foi comunicada em almoço de confraternização dos conselheiros realizado na quarta-feira (20).

O anteprojeto, como a comissão denomina, passará pela avaliação dos conselheiros por um período e poderá sofrer alterações, como modificação de artigos e ou emendas no texto, se a assembleia assim definir. Os próximos prazos e passos seguintes à entrega do documento serão definidos pelo comitê gestor do Conselho.

Em pouco mais de cinco meses de trabalho, onze conselheiros revisaram todos os 125 artigos do atual Estatuto do Ceará e propuseram mudanças, a fim de modernizar o documento e, principalmente, aproximar o torcedor alvinegro do clube. Um site foi criado para receber sugestões dos torcedores foi aberto e mais de mil propostas foram enviadas.

As principais reivindicações dos alvinegros foram por voto para sócios-torcedores, transparência e profissionalização da diretoria e a comissão prometeu que iria avaliar e discutir todas as sugestões.

Um grupo de conselheiros ligados à diretoria executiva ensaiou um pedido para criar uma comissão de revisão do estatuto e chegou a recolher assinaturas, mas não entregou ao presidente do conselho deliberativo.