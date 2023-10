A Comissão de Reforma do Estatuto do Ceará já recebeu mais de 1.100 sugestões de torcedores alvinegros para a reelaboração do documento que rege a associação. Os onze conselheiros que trabalham na redação do novo texto ainda aguardam propostas vindas da torcida até o dia 10 de outubro, por meio de um site específico criado para isso .

Tudo que a torcida sugerir será levado para debate entre os membros da comissão de reforma e podem constar no projeto do novo estatuto, que será apreciado e votado pela assembleia de sócios-proprietários posteriormente. Ainda não há um prazo definido para o documento estar completamente refeito, tampouco data determinada para o Conselho Deliberativo convocar a reunião de aprovação.

Principais temas

Em entrevista exclusiva ao CearáCast, nesta quinta-feira (5), o presidente da comissão de reforma, Antônio José Maia, e o revisor, Nilo Saraiva, comentaram sobre os principais pontos que a torcida alvinegra têm abordado por meio das sugestões. As mudanças mais solicitadas correspondem à democratização do clube, transparência e profissionalização da diretoria.

Sobre a democratização, o ponto crucial dos torcedores é o direito a voto, por parte dos sócios. Os membros da comissão explicaram que essa abertura deve constar no texto do novo estatuto, mas o formato ainda está sendo discutido.

A comissão debate ainda assuntos como balanços financeiros periódicos, competência dos poderes instituídos no clube e até mesmo a possibilidade de criar condições para uma abertura de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) no futuro, caso haja interesse.

O atual estatuto do Ceará, que teve a última modificação feita em 2013, tem 125 artigos e a comissão está revendo do primeiro ao último. Antônio e Nilo adiantaram que o novo texto está bem adiantado, mas não quantificaram o que ainda falta porque o período para sugestões ainda está aberto.

A entrevista completa com os membros da Comissão de Reforma do Estatuto do Ceará você acompanha na TV Diário, canal 22.1, às 22 horas; no canal Jogada no YouTube (@jogadasvm) e no seu tocador de podcast preferido.