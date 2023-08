Comissão para reforma do Estatuto do Ceará é criada; Torcedor poderá colaborar

Membros do Conselho Deliberativo do Ceará se reuniram na sede do clube, na última segunda-feira (7) e criaram uma Comissão Provisória de Reforma do Estatuto do Vozão. A Comissão, formada por 11 integrantes, será responsável por receber sugestões de mudanças no estatuto, ouvindo propostas para modernizá-lo e o apresentando em seguida para uma assembleia geral.

Nesta assembleia, haveria uma votação de conselheiros e sócios-proprietários para a aprovação ou não da mudança de estatuto.

"O trabalho da nossa comissão é ouvir propostas, avaliar o estatuto atual do Ceará e de outros clubes, para em seguida modernizar o que está lá. Vamos discutir com a torcida e sócios, catalisar tudo com o Conselho Deliberativo e com a Diretoria Executiva, que será sempre ouvida. O objetivo é montar um estatuto novo e modernizado e apresentá-lo para a assembleia geral. Na assembleia será definido se o novo estatuto será aprovado ou não", declarou um dos membros da Comissão Provisória, Antônio José Maia.

A Comissão criará um meio eletrônico para que o torcedor possa sugerir ideias para mudança de estatuto do Vovô.

Sócios votarem é uma das pautas

Em entrevista ao Show do Esporte, da Verdinha, o presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho, afirmou que um dos pontos de mudança do Estatuto é a possibilidade do sócio torcedor do clube votar nas eleições para presidência e cargos executivos.

"O estatuto tem várias nuances que precisam ser modernizadas, como a possibilidade do sócio torcedor votar para presidência e cargos diretivos do clube. Isso vai passar por um estudo da comissão. Examinando com critérios os clubes do Brasil que já tem esse tipo de democratização. Mas outros pontos precisam ser analisados, como a remuneração e profissionalização das diretorias", disse ele.

Sobre o trabalho da comissão, Barreto não quis cravar um prazo para que ela entregue o novo estatuto para aprovação. Mas a ideia é que o novo estatuto já esteja em vigor para a eleição para diretoria executiva em 2024.

"A comissão é composta de 11 membros, de conselheiros alvinegros notáveis, que estudará e mudará o estatuto no que for necessário para a modernização, atualização da vida do Ceará. A eles foi dado o direito de trabalhar sem pressa, mas que os resultados não fossem tão demorados a ponto de causar demanda de cobrança do torcedor para que isso saísse logo. Mas quando ele terminar a redação final do Estatuto, o comitê vai encaminhar ao plenário dos conselheiros e no final, a assembleia geral de sócios proprietário vai deliberar a reforma total, parcial do estatuto. é um processo lento, mas que deve ser realizado antes das eleições", finalizou ele.