Após a estreia sem vitória no Estadual, o que Mancini pode mudar na formação do Ceará?

Na estreia do Campeonato Cearense, o Ceará empatou com o Maracanã em 1 a 1 no PV no último domingo, em uma atuação abaixo da esperada. O técnico Vágner Mancini entrou com uma formação com 9 reforços e apenas 2 remanescentes, mas a equipe não rendeu desde o início.

O time que entreou em campo tinha a 1º linha de quatro formada por Raí Ramos, Ramon, Matheus Felipe e Matheus Bahia, Lourenço e Mugni como volantes, Jorge Recalde como armador, além de Erick Pulga aberto da esquerda, Facundo Castro aberto pela direita e Saulo como centroavante na referência.

Veja formação inicial da Estreia

Legenda: Time que começou o jogo diante do Maracanã na estreia do Campeonato Cearense Foto: Arte / Lineup11.net

Com a equipe criando pouco e praticamente não finalizando, o treinador lançou Guilherme Castilho no lugar de Mugni, Aylon no posto de Castro, e Janderson no de Saulo Mineiro. Outras mudanças foram as entradas de Bruninho no lugar de Jorge Recalde e PV no lugar de Matheus Bahia.

Mudanças?

Das mudanças, Castilho, Aylon e Bruninho entraram bem e melhoraram o time. Assim, os três tem mais chances de começar jogando. O time melhorou com elas e a pergunta é: Mancini vai mudar o Ceará para o jogo contra o Floresta pela 2ª rodada? No primeiro treino da semana, ele manteve a formação que iniciou o jogo, mas deve testar mudanças.

Claro que as suposições de mudanças são baseadas nas atuações diante do Maracanã na estreia, mas o treinador pode montar uma equipe bem diferente e dar oportunidades a outros jogadores.

Veja as opções de formação do Ceará:

Formação 1:

Legenda: Uma das opções táticas que Mancini pode realizar para o jogo contra o Floresta Foto: Arte / Lineup11.net

A primeira formação é a mais 'conservadora' sem muitas mudanças, apenas duas. As entradas de Bruninho na esquerda no lugar de Erick Pulga - que não fez um bom jogo - e de Aylon, autor do gol do empate, jogando como referência, saindo Saulo Mineiro, que também foi apagado.



Formação 2:

Legenda: Uma das opções que Mancini tem é fazer e mudanças táticas na formação alvinegra Foto: Arte / Lineup11.net

A segunda formação é tem 3 mudanças táticas, mas apenas duas alterações de jogadores. As entradas de Bruninho na esquerda no lugar de Erick Pulga e de Guilherme Castilho, que faria a função de volante, adiantando Mugni para armação. Assim, Jorge Recalde, que mostrou ser bom jogador, mas que está claramente fora de ritmo, sendo poupado. A outra mudança é Aylon no lugar de Saulo Mineiro.