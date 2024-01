Ceará anuncia lateral Matheus Bahia como novo reforço para 2024

Matheus Bahia é o novo lateral-esquerdo do Ceará. O jogador de 24 anos chega para reforçar o setor do Alvinegro. O anúncio do pré-contrato foi feito pelo clube na tarde desta quarta-feira (10). O vínculo é de empréstimo até o fim de 2024. Ele é o 10º reforço anunciado pelo Alvinegro neste início de temporada.

O jogador estava no Bahia desde 2020, quando subiu da base. O atleta acabou perdendo espaço após a chegada de Rogério Ceni no comando da equipe. Em 2023, ele disputou apenas 28 jogos, 14 como titular, e deu uma assistência. Com o grupo, conquistou uma Copa do Nordeste e dois títulos do Campeonato Baiano.

Bahia chega para disputar espaço com Paulo Victor, emprestado pelo Internacional e que tem vínculo até junho deste ano. O jogador deve se apresentar nos próximos dias para iniciar a preparação com foco no Campeonato Cearense. O Alvinegro estreia contra o Maracanã, no dia 21 de janeiro (domingo).



FICHA TÉCNICA

Matheus Bahia Santos (Matheus Bahia)

Posição: Lateral-esquerdo

Naturalidade: Salvador/BA

Idade: 24 anos

Clubes onde passou: Bahia e Ceará.