Com propostas de clubes da Série A, Guilherme Castilho planeja deixar Ceará

Guilherme Castilho não deve permanecer no Ceará para a temporada de 2024. O destino do atleta será um clube da Série A, segundo fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste. O meio-campista desperta o interesse de times como o Corinthians, Cuiabá e anteriormente já tinha recebido sondagens de Grêmio, Bahia, Juventude e Coritiba.

A sua saída depende da quebra de contrato com o Vovô, que vai até 2027.

O Ceará o contratou junto ao Atlético-MG por R$ 9,6 milhões, em uma das maiores negociações de sua história, ainda no ano de 2022. Em 2023, foram 46 partidas disputadas com a camisa alvinegra, além de dez gols e duas assistências.

Em sua primeira temporada pelo Vovô, em 2022, Guilherme Castilho disputou 14 partidas e marcou dois gols. Em sua passagem pelo Ceará, o meio-campista tem alternado entre ser titular com frequência e ser escalado no banco de reservas.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.