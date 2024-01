Em 2024, Ceará terá temporada com maior número de atletas estrangeiros de sua história; veja lista

Para a temporada de 2024, o Ceará contratou 4 jogadores estrangeiros, adotando uma estratégia diferente de mapeamento de mercado, olhando com mais critério e atenção para outros países Sul-Americanos. Para este ano, foram contratados dois uruguaios (Facundo Castro e Facundo Barceló), um argentino (Lucas Mugni) e um paraguaio (Jorge Recalde), chegando ao maior número de estrangeiros em uma só temporada em toda sua história.

Antes disso, o número máximo que o Vovô teve em uma temporada foi dois: em 2023, 2022, 2021, 2018 e 2016. Observe que nos últimos 4 anos, o Vovô teve pelo menos dois jogadores de outras nacionalidades.

Legenda: Mendoza é o estrangeiro com mais jogos (56) e gols (20), com a camisa do Ceará Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Se fizemos um recorte dos últimos 10 anos (2015-2024), foram 15 contratações de estrangeiros, mostrando uma tendência recente. Isso porque, nos 110 anos de história do Alvinegro, são 19 ao todo, ou seja, quase 80% jogaram entre 2015 e 2024.

O jogador estrangeiro com mais passagens pelo clube é o colombiano Javier Reina, que jogou em 2010, 2012 e 2018). O país de origem de mais jogadores é a Colômbia: 6: Orejuela, Mendoza, Yony González, Jown Cardona, Salazar e Reina.

Veja lista completa de estrangeiros no Ceará

2024: Mugni (Argentina), Facundo Castro (Uruguai), Facundo Barceló (Uruguai) e Jorge Recalde (Paraguai)

2023: Orejuela (Colômbia) e Aguilar (Paraguai)

2022: Jhon Vásquez (Colômbia) e Stiven Mendoza (Colômbia)

2021: Yony González (Colômbia) e Stiven Mendoza (Colômbia)

2020: Nenhum

2019: Nenhum

2018: Jown Cardona (Colômbia) e Javier Reina (Colômbia)

2017: Maxi Biancucchi (Argentina)

2016: Salazar (Colômbia) e Emanuel Biancucchi (Argentina)

2015: Arnold (Camarões)

2014: Nenhum

2013: Nenhum

2012: Javier Reina (Colômbia)

2011: Nenhum

2010: Javier Reina (Colômbia)

2009: Nenhum

2008: Nenhum

2007: Nenhum

2005: Nenhum

2004: Nenhum

2003: Nenhum

2002: David Madrigal (Costa Rica)

1976: Travasso (Argentina)

1936: Mara Grinberg (Moldávia)

1929: Emilio Palestrini (Peru)