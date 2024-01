Apresentado no Ceará, meio-campo Lucas Mugni exalta elenco : 'Time de Série A'

Na tarde desta terça-feira (9), o meio-campo Lucas Mugni foi apresentado oficialmente como novo reforço do Ceará para 2024. Em coletiva, o jogador ressaltou que o ambiente encontrado em Porangabuçu é muito positivo e que o plantel alvinegro está com muita ambição para conquistar o principal objetivo do Vozão na temporada: o acesso para a Série A.

Lucas Mugni Meia do Ceará "Estou vendo um ambiente muito bom. A mensagem do clube está sendo clara. Está nos proporcionando tudo certinho. Está tudo bem encaminhado para que possamos ter um resultado muito bom. Acho que isso ajuda, porque nós já sabemos o que precisa ser feito e o elenco que está sendo montado, está sendo de pessoas do bem, com muita sede e muita ambição para marcar esse ano do Ceará, que pra mim vai ser muito importante. Minha meta está clara. Eu quero subir. Sei que o Campeonato Cearense é muito importante para o clube agora e vamos fazer tudo para conquistá-lo, mas a meta mais clara é subir", disse.

Ainda em suas primeiras palavras como jogador do Ceará, Mugni detalhou sua escolha pelo clube, afirmando que o Alvinegro de Porangabuçu é um time de Série A e que a ambição do acesso à elite nacional pesou na decisão.

Legenda: Argentino vestirá a camisa 10 do Vozão. Foto: Samuel Conrado / SVM

Lucas Mugni Meia do Ceará "Quando eles me ligaram, falaram que iríamos pelo acesso. Isso já mostra a ambição do clube, que é o acesso, você vai disputar para subir. Aqui é uma equipe de Série A que está na Série B. Então, tem que aceitar isso, saber que a gente está na Série B, mas que a torcida é Série A, o clube é Série A, as instalações do clube são de Série A. Então, nós, como jogadores hoje, temos a oportunidade, porque não é uma opção, de devolver o clube a esse lugar. Para mim, isso é um combustível, uma energia muito grande. Eu não me sinto um jogador nível Série B e nem Série A, o meu sonho é sempre jogar em time grande e eu estou cumprindo esse sonho. Hoje, o elenco que está sendo montado pode devolver o Ceará para a Série A. Eu já vivi isso no Bahia e até hoje às pessoas são gratas comigo, então quero repetir isso aqui, quero que o povo lembre de mim. Isso para mim é um combustível muito grande", comentou.

VERSATILIDADE

A contratação de atletas versáteis está sendo uma marca do novo departamento de futebol do Alvinegro de Porangabuçu. O argentino, que vestirá a camisa 10 do Ceará durante a temporada de 2024, se encaixa neste quesito, podendo atuar como um segundo volante ou como o principal homem de criação no setor de meio de campo. No entanto, Lucas Mugni afirma que tudo se definirá de acordo com as escolhas feitas por Vagner Mancini.

Lucas Mugni Meia do Ceará "Dependendo de como o time vai jogar, dependendo do treinador, eu me sinto muito confortável como um segundo volante em um 4-4-2 ou como o homem central no 4-3-3. Eu gosto de ajudar o time na saída, mas também gosto de pisar na área, chegar para finalizar e dar assistências. Então, acho que esse posicionamento me deixa em um setor do campo que eu consigo estar no time para criar jogadas e também finalizar. O futebol mudou um pouquinho de quando eu comecei a jogar. Antigamente, o meia ficava quieto e não voltava para marcar. Agora, dentro de um mesmo jogo, em um momento, você vai estar jogando em um 4-4-2, em outro momento 4-3-3, outro 4-1-4-1, então acaba que você não pode se apegar a uma posição. Eu entendi isso e quero sempre apresentar minha melhor versão. Eu tento aprender de cada treinador e fui mudando o posicionamento. Eu nunca fechei as portas para eu aprender, ano passado até fui testado como único volante e gostei demais de jogar ali também. Sempre estou aprendendo. Eu vou ser sincero quando ele me perguntar, vou falar o que acho, como posso render melhor, mas a decisão vai ser dele", falou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: