Matheus Bahia é especulado no futebol turco; Ceará tem taxa de vitrine do lateral-esquerdo

Reforço do Ceará para a temporada de 2024, o lateral-esquerdo Matheus Bahia teve o nome especulado no futebol turco. Diversos jornais do país informaram nos últimos dias que o Galatasaray-TUR tem interesse na contratação, o que poderia afetar o planejamento alvinegro.

Isso porque o defensor pertence ao Bahia e tem vínculo de empréstimo com o Vovô até o fim do ano. Assim, caso o Tricolor receba uma proposta e decida realizar a venda, o Alvinegro precisaria entrar em uma negociação de aquisição de direitos econômicos para tentar a manutenção do jogador.

O Diário do Nordeste apurou que o clube não recebeu nenhuma notificação do Bahia até o momento, mas acompanha os rumores. Em caso de venda, o Ceará recebe 5% do valor por conta da taxa de vitrine.

Com 24 anos, Matheus Bahia foi um dos 12 reforços alvinegros para a sequência do ano. Na posição, o técnico Vagner Mancini tem apenas mais uma opção dentro do elenco: Paulo Victor. A estreia da equipe em 2024 será no próximo domingo (21), quando enfrenta o Maracanã, no estádio Presidente Vargas (PV), às 17h30, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense.