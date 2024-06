Ramon Menezes lamenta empate contra o Sport no Castelão: 'É voltar a vencer o mais rápido possível'

O zagueiro e capitão do Ceará, Ramon Menezes, lamentou o empate do Vovô em 0 a 0 com o Sport, na noite desta quinta-feira (20), no Castelão pela Série B. Já são 3 jogos sem vencer, com o Vovô caindo para 10ª colocação com 16 pontos, 3 do G4.

"Faltou um pouco mais de atenção na hora de finalizar e na armação das jogadas, principalmente no 1º tempo. É levantar a cabeça, a Série B é difícil mesmo, com jogo atrás do outro. Agora teremos um jogo complicado fora de casa. É voltar a vencer o mais rápido possivel e ficar próximo do pelotão da frente", analisou ele.

Para o zagueiro, o Ceará não jogou como foi pedido.

"Não jogamos aquilo que foi proposto pra gente. O Sport veio com uma formação diferente e tivemos que nos adaptar rápido. No segundo tempo voltamos melhor, tivemos algumas boas chances no começo do 2º tempo, mas não concluímos em gol".

Torcida

Sobre a turbulência extracampo vivida pelo clube após a reprovação do novo estatuto, com o torcedor protestando em alguns momentos do jogo, Ramon elogiou a torcida do Ceará.

"A torcida do Ceará é muito apaixonante. A gente sabe da paixão que ela tem pelo clube. Nesse momento que estamos vivendo extracampo, não vai abandonar a gente. Ela veio, apoiou, cantou, ressaltar que não teve muito protesto durante o jogo, ela tava cantando. apoiando e isso é muito importante. Continuar essa batalha, todos juntos, vitórias vão vir e vamos em busca do nosso objetivo".